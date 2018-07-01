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Интервью

В Украине из-за непогоды без света остались 66 населенных пунктов

НовостиОбщество    01.07.2018 - 20:56
Иллюстративное фото (facebook.com/ato.news)
Иллюстративное фото (facebook.com/ato.news)

В Украине за сутки было откачано свыше 9 тыс. м куб. воды

В Украине по состоянию на 19:00 без света в результате осложнения погодных условий остаются 66 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В результате осложнения погодных условий (грозы, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 66 нас. пунктов в 3 областях, а именно: Днепропетровская - 46 н.п., Луганская - 11 н.п. и Киевская - 9 н.п." - говорится в сообщении.

Отметим, что во Львовской области остаются подтопленными 4 приусадебных участка и 3 подвала жилых домов в с. Заречное Стрыйского района. Также в Черниговской области остается подтопленным 1 приусадебный участок.

Кроме того, отметим, что за сутки было откачано свыше 9 тыс. 300 м куб. воды.

Напомним, в Украине продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды.

В Украине продолжается ликвидация последствий непогоды В Чернигове продолжается ликвидация последствий подтопления
Теги публикации: ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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