В Украине из-за непогоды без света остались 66 населенных пунктов

В Украине за сутки было откачано свыше 9 тыс. м куб. воды

В Украине по состоянию на 19:00 без света в результате осложнения погодных условий остаются 66 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В результате осложнения погодных условий (грозы, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 66 нас. пунктов в 3 областях, а именно: Днепропетровская - 46 н.п., Луганская - 11 н.п. и Киевская - 9 н.п." - говорится в сообщении.

Отметим, что во Львовской области остаются подтопленными 4 приусадебных участка и 3 подвала жилых домов в с. Заречное Стрыйского района. Также в Черниговской области остается подтопленным 1 приусадебный участок.

Кроме того, отметим, что за сутки было откачано свыше 9 тыс. 300 м куб. воды.

Напомним, в Украине продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды.