В Украине из-за непогоды обесточены 86 населенных пунктов

В Украине по состоянию на утро 12 февраля из-за непогоды остаются обесточенными 86 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщается, в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП населенные пункты остаются обесточенными в 6 областях. В частности, во Львовской области - 38, Одесской - 15, Сумской - 15, Киевской - 7, Черновицкой - 7 и Закарпатской - 4. В ведомстве также отмечают, что пока остается ограниченным движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на отдельных участках автодорог Волынской и Львовской областей.