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В Україні через негоду знеструмлені 86 населених пунктів

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 лютого 2021 09:20
В Україні через негоду знеструмлені 86 населених пунктів Фото: відновлення електропостачання (ДСНС)
Автор: Андрій Козловський

В Україні станом на ранок 12 лютого через негоду залишаються знеструмленими 86 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у результаті ускладнення погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП населені пункти залишаються знеструмленими у 6 областях. Зокрема у Львівській області - 38, Одеській - 15, Сумській - 15, Київській - 7, Чернівецькій - 7 та Закарпатській - 4.

У відомстві також зазначають, що наразі залишається обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках автодоріг Волинської та Львівської областей.

Нагадаємо, 12 лютого у всіх регіонах України очікуються опади у вигляді снігу та дощу. Вдень температура повітря на заході опуститься до -12, однак на південному сході буде до +7 градусів.

Також РБК-Україна писало, що сильні снігопади в регіонах триватимуть до вечора суботи. Тим часом, у Львівській області випало 90 сантиметрів снігу.

Крім того, раніше повідомлялося, що антициклон принесе в Україну сильне похолодання і нічні морози до 27 градусів.

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