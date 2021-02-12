В Україні через негоду знеструмлені 86 населених пунктів

В Україні станом на ранок 12 лютого через негоду залишаються знеструмленими 86 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляється, у результаті ускладнення погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП населені пункти залишаються знеструмленими у 6 областях. Зокрема у Львівській області - 38, Одеській - 15, Сумській - 15, Київській - 7, Чернівецькій - 7 та Закарпатській - 4. У відомстві також зазначають, що наразі залишається обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках автодоріг Волинської та Львівської областей.