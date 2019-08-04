В Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов

В результате непогоды в ночь с 3 на 4 августа в Одесской и Кировоградской области произошло обесточивание 40 населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в результате сильных дождей, грозы и порывов ветра в Одесской области без электроснабжения остались 25 населенных пунктов. В Кировоградской области проблемы с электроснабжением возникли в 15 населенных пунктах.

Напомним, в конце июля непогода вызвала перебои с электроэнергией в 53 населенных пунктов в пяти областях. Тогда без электроснабжения остались 44 н.п. во Львовской, 4 н.п. в Одесской, по два в Запорожской и Луганской и 1 в Киевской областях.

РБК-Украина писало, что в результате сильного ливня в Одессе вчера, 3 августа, поток воды снес десяток машин и развернул ливневый коллектор. На Карантинном спуске мощный поток воды снес десяток припаркованных авто и сорвал асфальтовое покрытие.

Добавим, что в Украине в субботу, 3 августа, ожидалось значительное ухудшение погоды в большинстве регионов, ожидались сильные дожди и грозы. По прогнозу синоптиков, в большинстве западных, центральных и южных областей были возможны сильные грозы.