Резкое похолодание и дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода (РБК-Украина)

В пятницу, 18 сентября в Украине резко похолодает, в двух областях будет дождь. Температура воздуха будет колебаться от +14 до +23.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В Черниговской и Сумской областях сегодня дожди, на остальной территории Украины сухо. В западных областях температура воздуха днем составит +14+20, а ночью +4+10.

На севере страны днем будет +12+14, а ночью +7+9.

В центральных областях днем температура воздуха составит +14+17, а ночью будет +7+11.

На юге страны будет теплее. Температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +23, а ночью от +10 до +17.

В восточных областях днем будет +15+18, а ночью +7+12.

Прогноз в Киеве

В городе сегодня похолодает. Температура воздуха днем составит +13+15, а ночью +7+9.

Напомним, синоптики предупреждают о заморозках и сильных порывах ветра.

Отметим, что эколог спрогнозировала негативные последствия от изменения климата в Украине.