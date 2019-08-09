В Украине из-за непогоды обесточены более 200 населенных пунктов

В ночь с 8 на 9 августа из-за непогоды в Украине обесточены 205 населенных пунктов в 6 областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что из-за сильного ветра и грозы без света остались люди в нескольких областях, а именно: Сумская - 95 н.п, Киевская - 38 н.п. , Черкасская - 26 н.п., Черниговская - 22 н.п., Житомирская - 21 н.п. и Кировоградская - 3 н.п.

Кроме того, в селе Голодьки (Киевская область) в результате порывов ветра повреждена крыша школы на площади около 50 м. кв. и кровли 10 частных домов. Также в городе Буча из-за сильного ветра были повалены около 50 деревьев.

"Деревья с проезжей части города убрано, проезд обеспечен", - говорится в сообщении.

В Киеве подразделениями ГСЧС было осуществлено 12 выездов для уборки деревьев, поваленных в результате порывов ветра.

Напомним, вчера на Киев обрушился ураган, в результате которого образовались пробки на дорогах.

Отметим, что по прогнозу синоптиков, в Украине сегодня грозы и дожди по всей территории страны.