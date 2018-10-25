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В Украине из-за непогоды обесточены 146 населенных пунктов

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 10:07
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Обесточивание произошло в результате осложнения погодных условий

В девяти областях Украины по состоянию на утро, 25 октября, из-за непогоды обесточены 146 населенных пунктов. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 146 населенных пунктов в 9 областях.

"Винницкая - 60 н.п., Львовская - 29 н.п., Тернопольская - 18 н.п., Черновицкая - 14 н.п., Ивано-Франковская - 7 н.п., Луганская - 6 н.п., Закарпатская - 5 н.п., Донецкая - 4 н.п. и Волынская - 3 н.п", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Украине сегодня, 25 октября, ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, в западных, местами в северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом. 

Как писал Styler, циклон, который накрыл Украину и принес с собой резкое похолодание, дожди и сильный ветер, будет в стране недолго и уже к пятнице во всех областях существенно потеплеет.

Синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий в Украине
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