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В Україні через негоду знеструмлено 146 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події    25.10.2018 - 10:07
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Знеструмлення сталося в результаті ускладнення погодних умов

У дев'яти областях України станом на ранок, 25 жовтня, через негоду знеструмлено 146 населених пунктів. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 146 населених пунктів у 9 областях.

"Вінницька - 60 н. п., Львівська - 29 н. п., Тернопільська - 18 н. п., Чернівецька - 14 н. п., Івано-Франківська - 7 н. п., Луганська - 6 н.п., Закарпатська - 5 н.п., Донецька - 4 н.п. та Волинська - 3 н.п", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 25 жовтня, очікується різка зміна погодних умов: пройдуть дощі, в західних, місцями в північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом.

Як писав Styler, циклон, який накрив Україну і приніс з собою різке похолодання, дощі і сильний вітер, що буде в країні недовго і вже до п'ятниці у всіх областях суттєво потеплішає.

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