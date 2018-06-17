В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів, - ДСНС

Електропостачання відновлюють
В ніч на неділю, 17 червня, в результаті ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) було знеструмлено 55 населених пунктів у 5 областях. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Одеська - 30 н. п., Кіровоградська - 11 н.п., Миколаївська - 8 н. п., Черкаська - 4 н.п. та Сумська - 2 н. п ", - уточнили рятувальники.
Як повідомляється, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 17 червня, очікується гроза.