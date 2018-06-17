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В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 09:46
Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)
Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Електропостачання відновлюють

В ніч на неділю, 17 червня, в результаті ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) було знеструмлено 55 населених пунктів у 5 областях. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Одеська - 30 н. п., Кіровоградська - 11 н.п., Миколаївська - 8 н. п., Черкаська - 4 н.п. та Сумська - 2 н. п ", - уточнили рятувальники.

Як повідомляється, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 17 червня, очікується гроза.

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Теги публікації: Гідрометцентр, ДСНС, обесточен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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