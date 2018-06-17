В Киеве сегодня ожидается гроза

В общем 17 июня в Киеве будет переменная облачность

В Киеве сегодня, 17 июня ожидается кратковременный дождь и гроза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского гидрометцентра.

Как сообщается, в общем 17 июня в Киеве будет переменная облачность, ветер восточный, 5-10 м/с, температура 26-28°.

"Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что непогода в Украине обесточила почти 130 населенных пунктов. Больше всего от ухудшения погодных условий пострадала Полтавская область. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.