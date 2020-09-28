В Украине из-за непогоды почти 40 населенных пунктов остались без света

В Украине в связи с непогодой без света остались 37 населенных пунктов в шести областях. Отключение произошло из-за срабатывания системы защиты линий электропередач.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7 утра 28 сентября обесточены населенных пункты в Черниговской (11), Киевской (9), Днепропетровской (5), Запорожской (5), Сумской (4) и Кировоградской (3) областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в воскресенье, 27 сентября, по поселку Великая Александровка Херсонской области пронесся сильный ураган. Непогода повлекла падение деревьев и повреждение зданий и других сооружений.

Также сообщалось, что по состоянию на утро 27 сентября в Украине из-за непогоды без света оставались более 100 населенных пунктов. Самыми пострадавшими стали Львовская и Винницкая области.

Отметим, сегодня в Украине дождливой погода будет лишь на западе страны. При этом температура воздуха составит от +18 до +26 градусов.