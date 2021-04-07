В Украине нет необходимости вводить тотальный локдаун, - Шмыгаль

В Украине нет необходимости сейчас вводить тотальный локдаун . Адаптивный карантин является эффективным и дает результаты.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас в некоторых регионах "красной" зоны наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом. Такие регионы в скором времени могут перейти в "оранжевую" зону.

"Фиксируется уменьшение количества больных и снижения нагрузки на больницы. Если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов в "оранжевую" зону. Это в очередной раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости", - заявил Шмыгаль.