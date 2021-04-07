В Украине нет необходимости вводить тотальный локдаун, - Шмыгаль

В Украине нет необходимости сейчас вводить тотальный локдаун. Адаптивный карантин является эффективным и дает результаты.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, сейчас в некоторых регионах "красной" зоны наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом. Такие регионы в скором времени могут перейти в "оранжевую" зону.
"Фиксируется уменьшение количества больных и снижения нагрузки на больницы. Если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов в "оранжевую" зону. Это в очередной раз показывает, что адаптивный карантин работает и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости", - заявил Шмыгаль.
Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях улучшается ситуация с COVID. Эти регионы могут выйти из "красной зоны", где действуют максимальные карантинные ограничения.
При этом в Кабмине назвали два региона, которые могут попасть в "красную" зону карантина. Это Харьковская и Хмельницкая области.
Отметим, по словам Шмыгаля, Украина сможет преодолеть пандемию коронавируса только путем массовой вакцинации и карантинных ограничений.