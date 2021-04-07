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В Україні немає потреби вводити тотальний локдаун, - Шмигаль

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні немає потреби вводити тотальний локдаун. Адаптивний карантин є ефективним і дає результати.

Про це засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зараз в деяких регіонах "червоної" зони спостерігається поліпшення ситуації з коронавірусом. Такі регіони незабаром можуть перейти в "помаранчеву" зону.

"Фіксується зменшення кількості хворих і зниження навантаження на лікарні. Якщо така динаміка зберігатиметься і надалі, то можливе повернення таких регіонів в "помаранчеву" зону. Це в черговий раз показує, що адаптивний карантин працює і вводити тотальний локдаун по всій країні поки немає необхідності", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях поліпшується ситуація з COVID. Ці регіони можуть вийти з "червоної зони", де діють максимальні карантинні обмеження.

При цьому у Кабміні назвали два регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину. Це Харківська та Хмельницька області.

Відзначимо, за словами Шмигаля, Україна зможе подолати пандемію коронавіруса тільки шляхом масової вакцинації і карантинних обмежень.

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Новини України COVID-19Денис ШмигальКарантинКоронавірусЛокдаун
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