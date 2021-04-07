В Україні немає потреби вводити тотальний локдаун, - Шмигаль

В Україні немає потреби вводити тотальний локдаун . Адаптивний карантин є ефективним і дає результати.

За його словами, зараз в деяких регіонах "червоної" зони спостерігається поліпшення ситуації з коронавірусом. Такі регіони незабаром можуть перейти в "помаранчеву" зону.

"Фіксується зменшення кількості хворих і зниження навантаження на лікарні. Якщо така динаміка зберігатиметься і надалі, то можливе повернення таких регіонів в "помаранчеву" зону. Це в черговий раз показує, що адаптивний карантин працює і вводити тотальний локдаун по всій країні поки немає необхідності", - заявив Шмигаль.