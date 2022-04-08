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Украине необходимо оружие стандарта НАТО, - Резников

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Киев, Пятница 08 апреля 2022 05:43
Украине необходимо оружие стандарта НАТО, - Резников Украинские военные (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Министр обороны Алексей Резников обратился к международным партнерам с предложением передать Украине вооружение стандартов НАТО. Он уверен, что украинские военные в кратчайшие сроки освоят новую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Раньше мы делали упор на получении оружия советских образцов. Это логическое решение, ведь оружие может сразу идти в бой, мы умеем его использовать. Она быстро усилит оборону в критический период. Но часто такая техника находится в ненадлежащем состоянии, ведь изготовлена ​​30-40 лет назад. В таких условиях полученное нами советское оружие усилит Украину лишь на короткое время", - отметил министр.

По мнению Резникова, Украина должна как можно быстрее получить оружие, используемое странами НАТО. Это станет мощным сигналом России, что ей не удастся изнурить украинскую армию. Кроме этого, в таком случае не будет дефицита снарядов – это будет не краткосрочное, а системное решение.

Министр обороны убежден, что украинские военные очень быстро овладеют новым оружием. Они уже показали, что способны очень эффективно использовать западные комплексы в боевых условиях.

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