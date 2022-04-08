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Україні необхідна зброя стандарту НАТО, - Резніков

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Київ, П'ятниця 08 квітня 2022 05:43
Україні необхідна зброя стандарту НАТО, - Резніков Українські військові (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до міжнародних партнерів з пропозицією передати Україні озброєння стандартів НАТО. Він упевнений, що українські військові в найкоротші терміни освоять нову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Раніше ми робили наголос на отриманні зброї радянських зразків. Це логічне рішення, адже зброя може відразу йти в бій, ми вміємо його використовувати. Вона швидко посилить оборону в критичний період. Але часто така техніка знаходиться в неналежному стані, адже виготовлена 30-40 років тому. В таких умовах отримана нами радянська зброя посилить Україну лише на короткий час", - зазначив міністр.

На думку Рєзнікова, Україна повинна якнайшвидше отримати зброю, що використовується країнами НАТО. Це стане потужним сигналом Росії, що їй не вдасться виснажити українську армію. Крім цього, в такому випадку не буде дефіциту снарядів – це буде не короткострокове, а системне рішення.

Міністр оборони переконаний, що українські військові дуже швидко опанують новою зброєю. Вони вже показали, що здатні дуже ефективно використовувати Західні комплекси в бойових умовах.

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