UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украине необходим союз со страной, которая обладает ядерным оружием, - Данилов

Автор: Мария Кучерявец

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине необходимо украсть союз со страной, которая имеет ядерное оружие. На сегодня это может быть Великобритания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире радио НВ.

"Украине необходимо заключить новый оборонительный союз, в котором обязательно должна быть страна, обладающая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания. Если мы будем вести разговоры о тех или иных союзах, мы должны осознавать, надо ладить с теми, кто разделяет с нами демократические стремления тех стран, которые должны входить в этот союз. А союз будет обязательно", - отметил Данилов.

Напомним, в Украине 20 день идет война против РФ. Детали о ситуации в стране читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияАлексей ДаниловВойна России против Украины