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Україні необхідний союз з країною, яка володіє ядерною зброєю, - Данілов

Автор: Марія Кучерявець

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні необхідно украсти союз з країною, яка має ядерну зброю. На сьогодні це може бути Великобританія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі радіо НВ.

"Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Великобританія. Якщо ми будемо вести розмови про ті чи інші союзи, ми маємо усвідомлювати, треба знатися з тими, хто розділяє з нами демократичні прагнення тих країн, які мають входити в цей союз. А союз буде обов'язково", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, в Україні 20 день триває війна проти РФ. Деталі про ситуацію в країні читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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