Есть ли в Украине нехватка медикаментов: ответ Ляшко

"Сказать, что у нас критически нет каких-то лекарств - такого нет. Но могут ли где-то возникать определенные перебои - да, это возможно, учитывая ряд факторов", - сказал Ляшко.

Министр отметил, что в начале войны в Украине была проблема с инсулинами из за логистических проблем, потом - с L-тироксинами и эутироксом, когда его выкупили.

"На сегодня такого нет. У сетей, у дистрибьюторов, на складах есть запасы лекарственных препаратов и мы можем управлять этими поставками", - заверил Ляшко.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, ожидать ли украинцам дефицита инсулина из-за санкций на лекарства из России.

Добавим, также сообщалось, что в Украине могут запустить доставку лекарств дронами.

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