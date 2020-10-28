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В Украине за неделю заболели гриппом и ОРВИ более 163 тысяч человек

Киев, Среда 28 октября 2020 20:53
В Украине за неделю заболели гриппом и ОРВИ более 163 тысяч человек
Фото: человек с простудой (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине зарегистрировали 163 314 больных гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю. В стране заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 11% меньше эпидемического порога по Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За прошедшую неделю (с 19 по 25 октября) ОРВИ заболели 163 314 человек, из которых 34,9% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 429,8 на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на протяжении отчетной недели против гриппа вакцинировано 9055 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 11 605 человек.

В стране также не зарегистрировано циркуляции вирусов гриппа. Сообщений о летальных случаях за неделю не поступало.

Напомним, за минувшую неделю в Киеве заболели гриппом 10 804 человека. В медицинские учреждения госпитализировали 35 человек.

Кроме того, в Минздраве предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19.

Добавим, что в Минздраве призывают к вакцинации от гриппа для избежания сочетания с COVID-19.

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