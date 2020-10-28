В Україні за тиждень захворіли на грип та ГРВІ понад 163 тисячі осіб

Фото: людина з застудою (РБК-Україна)

В Україні зареєстрували 163 314 хворих на грип та ГРВІ за минулий тиждень. В країні захворюваність на грип та ГРВІ нижче базової лінії на 11% менше епідемічного порогу по Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"За минулий тиждень (з 19 по 25 жовтня) ГРВІ захворіло 163 314 осіб, з яких 34,9% - діти у віці до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 429,8 на 100 тисяч населення", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що протягом звітного тижня проти грипу вакциновано 9055 осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 11 605 осіб.

У країні також не зареєстровано циркуляції вірусів грипу. Повідомлень про летальних випадків за тиждень не надходило.

Нагадаємо, за минулий тиждень у Києві захворіли на грип 10 804 людини. У медичні заклади госпіталізовано 35 осіб.

Крім того, у Мінздоров'я попередили про небезпеку одночасного зараження грипом і COVID-19.

Додамо, що у МОЗ закликають до вакцинації від грипу для уникнення поєднання з COVID-19.