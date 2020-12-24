В Украине за неделю заболели гриппом почти 172 тысячи человек

Фото: человек с простудой (РБК-Украина)

В Украине за минувшую неделю зарегистрировали 171 996 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. В стране заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 6,3% меньше эпидемического порога по Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В течение отчетной недели (14-20 декабря) ОРВИ заболели 171 996 человек, из них 41,1% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 452,7 на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на протяжении отчетной недели против гриппа вакцинировались 14 464 человека, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 165 667 человек.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что COVID-19 мутирует гораздо медленнее, чем сезонный грипп.

Кроме того, в Украине за сутки выявили 11 490 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже более миллиона украинцев.

Добавим, что согласно прогнозу Национальной академии наук, в стране в следующие две недели ежедневно будут фиксировать около 9 тысяч новых случаев коронавируса.