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В Україні за тиждень захворіли на грип майже 172 тисячі осіб

Україна, Четвер 24 грудня 2020 15:18
В Україні за тиждень захворіли на грип майже 172 тисячі осіб
Фото: людина з застудою (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні за минулий тиждень зареєстровано 171 996 хворих на грип і гостру респіраторну вірусну інфекцію. В країні захворюваність на грип та ГРВІ нижче базової лінії на 6,3% менше епідемічного порогу по Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"Протягом звітного тижня (14-20 грудня) ГРВІ захворіли 171 996 осіб, з них 41,1% - діти у віці до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 452,7 на 100 тисяч населення", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що протягом звітного тижня проти грипу щеплено 14 464 особи, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 165 667 осіб.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що COVID-19 мутує набагато повільніше, ніж сезонний грип.

Крім того, в Україні за добу виявили 11 490 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії заразилися вже більше мільйона українців.

Додамо, що згідно з прогнозом Національної академії наук, в країні у наступні два тижні щодня будуть фіксувати близько 9 тисяч нових випадків коронавірусу.

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