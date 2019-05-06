В Украине за неделю корью заболели 1,4 тысяч человек

Корью в Украине с начала 2019 года заболели более 45 тысяч человек. В течение 18-й недели корью заболели 1399 человек, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение 18-й недели 2019 года корью заболели 1399 человек - 778 взрослых и 621 ребенок. В частности, с 25 апреля по 2 мая больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (327 больных: 254 взрослых и 73 ребенка), Киеве (132 больных: 78 взрослых и 54 ребенка), Тернопольской (130: 30 взрослых и 100 детей), Киевской (111: 60 взрослых и 51 ребенок), Ровенской (74: 25 взрослых и 49 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 2 мая 2019) корью заболели 45 147 человек - 21121 взрослый и 24 026 детей. От осложнений кори умерли 17 человек. На предыдущей неделе от осложнений кори умерла 12-летняя девочка, которая не могла быть привита из-за противопоказания к вакцине. Всего с начала вспышки корью заболело более 100 тыс. человек, 38 из которых умерли.

Напомним, в течение 12-18 апреля корью в Украине заболел 2 141 человек - 1 106 взрослых и 1 035 детей.

Добавим, Всемирная организация здоровья сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.