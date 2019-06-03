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В Украине за неделю корью заболели 1,3 тысячи человек

Новости » Общество    03.06.2019 - 20:44
В Украине за неделю корью заболели 1,3 тысячи человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

С начала года корью заболели более 52 тыс. человек

Корью в Украине с начала 2019 года заболели более 52 тысяч человек, а в течение 22-й недели корью заболели 1310 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение недели (с 24 по 30 мая) больше новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (184 больных: 120 взрослых и 64 ребенка), городе Киев (128: 76 взрослых и 52 ребенка), Киевской (128: 74 взрослых и 54 ребенка), Хмельницкой (93 больных: 40 взрослых и 53 ребенка), и Тернопольской областях (82: 25 взрослых и 57 детей).

С начала года (с 28 декабря 2018 до 30 мая 2019 года) корью заболели 52 034 человека - 24 534 взрослых и 27 500 детей. От осложнений кори умерло 17 человек. 

Напомним, в течение недели, с 17 по 23 мая, корью заболели 1483 человек -  678 взрослых и 807 детей. 

Отметим, Всемирная организация здоровья сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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Новости Украины КорьМинистерство здравоохранения Украины
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