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В Украине за неделю корью заболели 1,4 тысячи человек

Новости » Общество    27.05.2019 - 17:09
В Украине за неделю корью заболели 1,4 тысячи человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

С начала года корью заболели более 50 тыс. человек

Корью в Украине с начала 2019 года заболели более 50 тысяч человек, а в течение 21-й недели корью заболели 1483 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение недели (с 17 по 23 мая) корью заболели 1483 человек -  678 взрослых и 807 детей. В частности,  больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (291 больной: 179 взрослых и 112 ребенка), м. Киев (128: 70 взрослых и 58 детей), Хмельницкой (124 больных: 39 взрослых и 85 детей), Киевской (107: 52 взрослых и 55 детей) и Тернопольской областях (103: 34 взрослых и 69 детей).

С начала года (с 28 декабря 2018 до 23 мая 2019 года) корью заболели 50 749 человек - 23 995 взрослых и 26 844 ребенка. От осложнений кори умерло 17 человек. 

Напомним, в течение недели, с 9 по 16 мая, корью заболели 1935 человека  - 1035 взрослых и 900 детей. 

Отметим, Всемирная организация здоровья сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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