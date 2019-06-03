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В Україні за тиждень на кір захворіли 1,3 тисячі осіб

Новини » Суспільство    03.06.2019 - 20:44
В Україні за тиждень на кір захворіли 1,3 тисячі осіб
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

З початку року на кір захворіли понад 52 тис. осіб

Кір в Україні з початку 2019 року захворіли понад 52 тисяч чоловік, а протягом 22-го тижня кір захворіли 1310 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства охорони здоров'я України.

За даними Центру громадського здоров'я Моз, протягом тижня (з 24 по 30 травня) більше нових випадків кору зареєстровано в Харківській області (184 хворих: 120 дорослих і 64 дитини), місті Київ (128: 76 дорослих та 52 дитини), Київської (128: 74 дорослих та 54 дитини), Хмельницькій (93 хворих: 40 дорослих та 53 дитини), і Тернопільській областях (82: 25 дорослих та 57 дітей).

З початку року (з 28 грудня 2018 до 30 травня 2019 року) кір захворіли 52 034 людини - 24 534 дорослих і 27 500 дітей. Від ускладнень кору померло 17 осіб.

Нагадаємо, протягом тижня, з 17 по 23 травня, кір захворіли 1483 осіб - 678 807 дорослих і дітей.

Зазначимо, що Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, виросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

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Новини України КірМінстерство охорони здоров'я України
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