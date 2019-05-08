В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели 80 тысяч человек

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине с 29 апреля по 5 мая существенно уменьшились по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, за неделю заболели почти 80 тыс. человек, эпидемический порог заболеваемости не превышен ни в одной из областей. В частности, интенсивный показатель заболеваемости составил 206,9 на 100 тыс. населения, что на 60,1% меньше уровня эпидемического порога по Украине.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 79 665 человек, из них 68,4% дети до 17 лет. С 1 октября 2018 до 5 мая 2019 в Украине переболели 13,3% населения.

Летальных случаев не зарегистрировано. С начала эпидемического сезона умерли 63 человека.

Напомним, гриппом в Украине за неделю, 8-14 апреля, заболели 125 тыс. 929 человек, один человек умер от осложнений болезни. 66,5% из заболевших - дети возрастом до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых снизился на 2,3%, а среди детей до 17 лет - не изменился.

РБК-Украина писало, что гриппом в Украине за неделю, 1-7 апреля, заболели 127 тыс. человек, четыре человека умерли от осложнений болезни. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 329,8 на 100 тыс. населения, что на 36,4% меньше уровня эпидемического порога по Украине.