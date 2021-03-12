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В Украине небольшие гостиницы смогут получить новый статус: комитет поддержал закон

Автор: Юлия Струк

В Украине небольшие заведения, которые предоставляют гостиничные услуги, могут получить новый статус. Верховной раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект №2673.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Согласно документу, небольшие гостиницы смогут называться отелями.

"Комитет решил рекомендовать Верховной раде принять во втором чтении и в целом проект закона №2673. Целью законопроекта является создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры и сферы туризма путем расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг", - указано в сообщении.

Отметим, что по нынешнему законодательству гостиничные услуги могут оказывать только юридические лица.

В случае принятия документа небольшие гостиницы станут полноправными участниками гостиничного рынка.

Как писало РБК-Украина, этот закон Рада одобрила за основу в начале сентября 2020 года.

Напомним, 14 июля ВР легализовала игорный бизнес: нардепы одобрили во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д, который разрешает размещать залы с игровыми автоматами в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд.

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