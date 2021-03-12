В Україні невеликі готелі зможуть отримати новий статус: комітет підтримав закон
В Україні невеликі заклади, які надають готельні послуги, можуть отримати новий статус. Верховній раді рекомендують прийняти в другому читанні законопроект №2673.
Таку рекомендацію дав комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Згідно з документом, невеликі готелі зможуть називатися готелями.
"Комітет вирішив рекомендувати Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону №2673. Метою законопроекту є створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури та сфери туризму шляхом розширення кола суб'єктів надання готельних послуг", - зазначено в повідомленні.
Відзначимо, що за нинішнім законодавством готельні послуги можуть надавати тільки юридичні особи.
У разі прийняття документа невеликі готелі стануть повноправними учасниками готельного ринку.
Як писало РБК-Україна, цей закон Рада схвалила за основу на початку вересня 2020 року.
Нагадаємо, 14 липня ВР легалізувала гральний бізнес: нардепи схвалили в другому читанні відповідний законопроект №2285-д, який дозволяє розміщувати зали з ігровими автоматами в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок.