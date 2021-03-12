В Україні невеликі готелі зможуть отримати новий статус: комітет підтримав закон

В Україні невеликі заклади, які надають готельні послуги , можуть отримати новий статус. Верховній раді рекомендують прийняти в другому читанні законопроект №2673.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію дав комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Згідно з документом, невеликі готелі зможуть називатися готелями.

"Комітет вирішив рекомендувати Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону №2673. Метою законопроекту є створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури та сфери туризму шляхом розширення кола суб'єктів надання готельних послуг", - зазначено в повідомленні.

Відзначимо, що за нинішнім законодавством готельні послуги можуть надавати тільки юридичні особи.

У разі прийняття документа невеликі готелі стануть повноправними учасниками готельного ринку.