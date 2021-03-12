ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні невеликі готелі зможуть отримати новий статус: комітет підтримав закон

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 11:20
В Україні невеликі готелі зможуть отримати новий статус: комітет підтримав закон Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні невеликі заклади, які надають готельні послуги, можуть отримати новий статус. Верховній раді рекомендують прийняти в другому читанні законопроект №2673.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію дав комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Згідно з документом, невеликі готелі зможуть називатися готелями.

"Комітет вирішив рекомендувати Верховній раді прийняти у другому читанні та в цілому проект закону №2673. Метою законопроекту є створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури та сфери туризму шляхом розширення кола суб'єктів надання готельних послуг", - зазначено в повідомленні.

Відзначимо, що за нинішнім законодавством готельні послуги можуть надавати тільки юридичні особи.

У разі прийняття документа невеликі готелі стануть повноправними учасниками готельного ринку.

Як писало РБК-Україна, цей закон Рада схвалила за основу на початку вересня 2020 року.

Нагадаємо, 14 липня ВР легалізувала гральний бізнес: нардепи схвалили в другому читанні відповідний законопроект №2285-д, який дозволяє розміщувати зали з ігровими автоматами в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство отель Верховна Рада
NEWS
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації