В Украине назвали товары, которые запрещено ввозить из Крыма: что попало в список

В Минреинтеграции согласовали список товаров, которые запрещено ввозить в Украину с временно оккупированной территории Крыма. Также были установлены ограничения на стоимость, вес и количество.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
"Приказ призван максимально упростить процесс пересечения административной границы с временно оккупированными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополя для гражданских лиц", - пишет пресс-служба.
суммарная фактура не превышает 10 тысяч гривен;
суммарный вес не превышает 75 кг на одного человека. В то же время вес каждого наименования пищевых продуктов и непродовольственных товаров не должен превышать 2 килограммов;
сумма наличных средств не должна превышать 100 тысяч гривен; Если же сумма превышает - человек обязан продемонстрировать документ о происхождении средств.
С полным перечнем запрещенных товаров можно ознакомиться в документе Минреинтеграции: