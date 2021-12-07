В Украине назвали товары, которые запрещено ввозить из Крыма: что попало в список
В Минреинтеграции согласовали список товаров, которые запрещено ввозить в Украину с временно оккупированной территории Крыма. Также были установлены ограничения на стоимость, вес и количество.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
"Приказ призван максимально упростить процесс пересечения административной границы с временно оккупированными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополя для гражданских лиц", - пишет пресс-служба.
Ограничения на товары, не имеющие признаков употребления, перемещаются в ручной клади и не подлежат запрету:
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суммарная фактура не превышает 10 тысяч гривен;
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суммарный вес не превышает 75 кг на одного человека. В то же время вес каждого наименования пищевых продуктов и непродовольственных товаров не должен превышать 2 килограммов;
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сумма наличных средств не должна превышать 100 тысяч гривен; Если же сумма превышает - человек обязан продемонстрировать документ о происхождении средств.
Товары, которые подпадают под запрет на ввоз в Украину из территории Крыма:
- оружие и боеприпасы;
- холодное оружие;
- товары двойного использования;
- товары военного назначения;
- наркотические средства;
- охотничьи товары;
- опасные радиоэлектронные и излучающие устройства;
- пестициды и агрохимикаты;
- ядовитые, взрывчатые и сильнодействующие вещества;
- запчасти для грузового транспорта;
- промышленное оборудование;
- строительные материалы;
- полезные ископаемые;
- военная форма одежды;
- печати, штампы, пустые бланки строгой отчетности.
С полным перечнем запрещенных товаров можно ознакомиться в документе Минреинтеграции: