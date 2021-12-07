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В Украине назвали товары, которые запрещено ввозить из Крыма: что попало в список

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Вторник 07 декабря 2021 16:05
В Украине назвали товары, которые запрещено ввозить из Крыма: что попало в список Фото: в Украине назвали товары, которые запрещено ввозить из Крыма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Минреинтеграции согласовали список товаров, которые запрещено ввозить в Украину с временно оккупированной территории Крыма. Также были установлены ограничения на стоимость, вес и количество.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"Приказ призван максимально упростить процесс пересечения административной границы с временно оккупированными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополя для гражданских лиц", - пишет пресс-служба.

Ограничения на товары, не имеющие признаков употребления, перемещаются в ручной клади и не подлежат запрету:

  • суммарная фактура не превышает 10 тысяч гривен;

  • суммарный вес не превышает 75 кг на одного человека. В то же время вес каждого наименования пищевых продуктов и непродовольственных товаров не должен превышать 2 килограммов;

  • сумма наличных средств не должна превышать 100 тысяч гривен; Если же сумма превышает - человек обязан продемонстрировать документ о происхождении средств.

Товары, которые подпадают под запрет на ввоз в Украину из территории Крыма:

  • оружие и боеприпасы;
  • холодное оружие;
  • товары двойного использования;
  • товары военного назначения;
  • наркотические средства;
  • охотничьи товары;
  • опасные радиоэлектронные и излучающие устройства;
  • пестициды и агрохимикаты;
  • ядовитые, взрывчатые и сильнодействующие вещества;
  • запчасти для грузового транспорта;
  • промышленное оборудование;
  • строительные материалы;
  • полезные ископаемые;
  • военная форма одежды;
  • печати, штампы, пустые бланки строгой отчетности.

С полным перечнем запрещенных товаров можно ознакомиться в документе Минреинтеграции:

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