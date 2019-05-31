В Украине назначили временную поверенную в делах США

Кристина Квин прибыла в посольство США в Украине на должность временно поверенного в делах США в мае 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу посольства США.

Ранее Квин работала на должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии/ министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.

Перед тем Квин работала на должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии и советника по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке, Таиланде; советника по экономическим вопросам в посольстве США в Лондоне; директора по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в исполнительном аппарате президента. Кристина также работала в посольстве США в Москве, России; в миссии США в Европейском Союзе в Брюсселе, Бельгии; в Посольстве США в Маниле, на Филиппинах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что посольство США объявило о завершении дипмиссии Йованович. Личный адвокат Трампа Руди Джулиани заявил, что следующим послом США в Украине будет человек, который поддерживает администрацию американского президента Дональда Трампа.