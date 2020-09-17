В Украине наступит резкое похолодание с дождями

В пятницу, 18 сентября, в Украине ожидается резкое похолодание. В большинстве северных областей прогнозируется небольшой кратковременный дождь, на остальной территории страны без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Резкое снижение температуры воздуха ожидается в западных и северных областях. Ночью температура составит до +4 +9 градусов. При этом в западных областях на поверхности почвы местами ожидаются заморозки 0 -3 градуса.

Днем воздух прогреется до +10 +15 градусов, а на остальной территории страны температура воздуха ночью составит +9 +14 градусов, а днем прогреется до +14 +19 градусов.

Кроме того, на побережье морей температура воздуха составит до +17 градусов, а в южной части страны до +22.

Кроме того, синоптики прогнозируют сильный северо-западный ветер до 7-12 м/с. Местами ожидается шквальный ветер до 15-20 м/с.

Напомним, ранее синоптики также предупреждали о заморозках и сильных порывах ветра.

Кроме того, 17 сентября в Украине ожидаются дожди и грозы в западных областях.