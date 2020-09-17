В Україні настане різке похолодання з дощами

У п'ятницю, 18 вересня, в Україні очікується різке похолодання. В більшості північних областей прогнозується невеликий короткочасний дощ, на решті території країни без опадів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Різке зниження температури повітря очікується в західних і північних областях. Вночі температура становитиме +4 +9 градусів. При цьому в західних областях на поверхні грунту місцями очікуються заморозки 0 -3 градуси.
Вдень повітря прогріється до +10 +15 градусів, а на решті території країни температура повітря вночі становитиме +9 +14 градусів, а вдень прогріється до +14 +19 градусів.
Крім того, на узбережжі морів температура повітря становитиме до +17 градусів, а в південній частині країни до +22.
Крім того, синоптики прогнозують сильний північно-західний вітер до 7-12 м/с. Місцями очікується шквальний вітер до 15-20 м/с.
Нагадаємо, раніше синоптики також попереджали про заморозки і сильних поривах вітру.
Крім того, 17 вересня в Україні очікуються дощі і грози в західних областях.