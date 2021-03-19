В Украине нашли доказательства связи берлинского киллера с ФСБ, - расследование

Украинские правоохранители в ходе спецоперации в Харькове нашли доказательства связи берлинского киллера Вадима Красикова с Федеральной службой безопасности России. Улики подтверждают, что арестованный за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили киллер с паспортом на имя "Соколов" и сотрудник ФСБ Вадим Красиков - одно и то же лицо.
Об этом говорится в расследовании журналистов The Insider.
Сообщается, что силовики в Харькове нашли фото Красикова в фотоархиве его тещи. По данным журналистов, эти улики уже переданы в правоохранительные органы Германии. Der Spiegel получил некоторые документы и фото, где лицо Красикова представлено с разных ракурсов.
Кроме того, на некоторых фото есть и татуировки, которые идентичны тем, которые были обнаружены у киллера "Вадима Соколова".
Также в ходе расследования журналисты выяснили, что российские власти обеспечили жене и дочери киллера новые паспорта и поручили ФСБ сопроводить их в оккупированный Крым. Выданный его жене паспорт начинается с 45044201** и относится к той же серии, которая выдавалась ряду агентов ФСБ, которые работают под прикрытием.
Например, паспорт из той же серии использовал "Сергей Лукашевич", который в 2015 году занимал пост "министра госбезопасности ДНР". Другие паспорта из этой серии принадлежат другим несуществующим личностям, многие из которых летали по совместному бронированию авиабилетов с членами ближайшего окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Напомним, в августе 2019 года в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета застрелили участника второй чеченской кампании Зелимхана Хангошвили. По подозрению в причастности к преступлению задержали россиянина по фамилии "Соколов". Параллельно несколько изданий проводят журналистские расследования и установили, что это Вадим Красиков, который имеет отношение к ФСБ.
Также сообщалось, что в Германии обсуждают введение санкций против России за убийство чеченца.