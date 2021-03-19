В Украине нашли доказательства связи берлинского киллера с ФСБ, - расследование

Сообщается, что силовики в Харькове нашли фото Красикова в фотоархиве его тещи. По данным журналистов, эти улики уже переданы в правоохранительные органы Германии. Der Spiegel получил некоторые документы и фото, где лицо Красикова представлено с разных ракурсов.

Кроме того, на некоторых фото есть и татуировки, которые идентичны тем, которые были обнаружены у киллера "Вадима Соколова".

Также в ходе расследования журналисты выяснили, что российские власти обеспечили жене и дочери киллера новые паспорта и поручили ФСБ сопроводить их в оккупированный Крым. Выданный его жене паспорт начинается с 45044201** и относится к той же серии, которая выдавалась ряду агентов ФСБ, которые работают под прикрытием.

Например, паспорт из той же серии использовал "Сергей Лукашевич", который в 2015 году занимал пост "министра госбезопасности ДНР". Другие паспорта из этой серии принадлежат другим несуществующим личностям, многие из которых летали по совместному бронированию авиабилетов с членами ближайшего окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича.