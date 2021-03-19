В Україні знайшли докази зв'язку берлінського кілера з ФСБ, - розслідування

Повідомляється, що силовики в Харкові знайшли фото Красікова у фотоархіві його тещі. За даними журналістів, ці докази вже передані в правоохоронні органи Німеччини. Der Spiegel отримав деякі документи і фото, де обличчя Красікова представлено з різних ракурсів.

Крім того, на деяких фото є і татуювання, які ідентичні тим, які були виявлені у кілера "Вадима Соколова".

Також в ході розслідування журналісти з'ясували, що російська влада забезпечила дружині і дочці кілера нові паспорти і доручили ФСБ супроводити їх в окупований Крим. Виданий його дружині паспорт починається з 45044201** і належить до тієї ж серії, яка видавалася низці агентів ФСБ, які працюють під прикриттям.

Наприклад, паспорт з тієї ж серії використовував "Сергій Лукашевич", який в 2015 році обіймав посаду "міністра держбезпеки ДНР". Інші паспорти з цієї серії належать іншим неіснуючим особам, багато хто з яких літали по спільному бронюванню авіаквитків з членами найближчого оточення колишнього президента України Віктора Януковича.