В Украине насчитывается 1,3 млн пенсионеров-переселенцев

Почти 1 млн пенсионеров из ОРДЛО зарегистрированы в восточных областях

В Украине на сегодня в качестве внутренне перемещенных лиц зарегистрировано 1,3 млн пенсионеров. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пенсии в ОРДЛО: из-за чего переселенцев с Донбасса лишают социальных выплат".

В частности, в Пенсионном фонде РБК-Украина сообщили, что на сегодня зарегистрировано 1,3 млн пенсионеров - внутренне перемещенных лиц. Почти миллион из них зарегистрировались в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Средний размер пенсии на востоке Украины составляет 3-3,4 тыс. гривен в месяц, соответственно, на пенсионные выплаты этой категории государство тратит примерно 4 млрд гривен.

Отметим, проблемы с выплатами возникают, когда пенсионеры возвращаются на неподконтрольную территорию и находятся там более двух месяцев. В этом случае они теряют статус внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ), и как следствие, не могут претендовать на пенсии. Единственная возможность для них сохранить право на пенсию - не позже чем на 59-й день пересечь линию разграничения, "отметившись" на подконтрольной территории.

Сколько пожилых людей так "мигрирует", чтобы сохранить пенсию, не знают ни волонтеры, ни чиновники. В Пенсионном фонде не смогли уточнить, сколько пенсионеров попали под действие этой нормы закона, сославшись на то, что такая информация - компетенция Минсоцполитики. В министерстве же запрос РБК-Украина проигнорировали.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что суд отменил проверки переселенцев. Согласно постановлению, никакие уполномоченные органы не имеют права проводить проверки переселенцев.