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В Украине наладят крупнейшее в Европе производство горнолыжного снаряжения

Автор: РБК-Украина

Австрийская компания HEAD International Holding GmbH построит в Украине крупнейший в Европе завод по производству горнолыжного снаряжения. Он будет находиться в Виннице.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что строительство завода планируется завершить в конце 2022 года. Ввод объекта в эксплуатацию и начало производственного процесса должно начаться уже во II квартале 2023 года.

Ожидается, что завод сможет производить 500 тысяч единиц лыж, 650 тысяч штук лыжных ботинок и 1,3 млн единиц лыжных креплений в год.

Также сообщается, что компания HEAD реализует в Украине инвестиционный проект на сумму почти 90 млн долларов США.

Отметим, в 2017 году Украина стала лидером по экспорту лыж и сноубордов в Европейский союз. За тот год на Украину пришлось 49% всего лыжного оборудования, импортируемого Евросоюзом.

"Украина - №1 европейский экспортер лыж и сноубордов. Благодаря опыту инвестиций австрийской Fischer Sports GmbH", - говорил тогдашний посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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