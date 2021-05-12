В Україні налагодять найбільше в Європі виробництво гірськолижного спорядження

Австрійська компанія HEAD International Holding GmbH побудує в Україні найбільший в Європі завод з виробництва гірськолижного спорядження. Він перебуватиме у Вінниці.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі .

Повідомляється, що будівництво заводу планується завершити в кінці 2022 року. Введення об'єкта в експлуатацію і початок виробничого процесу має розпочатися вже в II кварталі 2023 року.

Очікується, що завод зможе виробляти 500 тисяч одиниць лиж, 650 тисяч штук лижних черевиків і 1,3 млн одиниць лижних кріплень на рік.

Також повідомляється, що компанія HEAD реалізує в Україні інвестиційний проект на суму майже 90 млн доларів США.