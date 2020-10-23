В Украине накануне выборов разоблачили три ботофермы

В Украине накануне местных выборов разоблачили деятельность трех ботоферм, которые распространяли деструктивный контект. Такие фермы действовали в Николаеве и Ивано-Франковске.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В Николаеве с начала предвыборной кампании зафиксировали активность двух ботоферм, которые размещали материалы для дискредитации действующей государственной и областной властей.

"Максимальная активизация распространения деструктивных материалов планировалась накануне и непосредственно в день проведения местных выборов. Для распространения ложной информации они использовали ряд бот-аккаунтов", - сообщили в СБУ.

При этом ботофермы работали через российскую веб-платформу.

"По версии следствия, один из злоумышленников также администрировал в соцсетях группы с общей аудиторией более 300 тысяч участников. Там он размещал материалы, которые, согласно заключению лингвистической экспертизы, содержали призывы к изменению границ территории или границ Украины", - добавили в спецслужбе.

В рамках открытого дела правоохранители изъяли компьютерную технику, средства связи и символику страны-агрессора. Также изъято оборудование ботоферм - 5 сим-банков на 32 порта каждый, почти 4000 сим-карт операторов связи. Устанавливаются возможные связи фигурантов с кураторами из спецслужб РФ.

В Ивано-Франковской области ботоферма действовала на протяжении 3 лет, размещая фейки в соцсетях и мессенжерах.

"Накануне местных выборов в Украине клиентами злоумышленника стали преимущественно абоненты с РФ. Они использовали анонимные профили для незаконного влияния на общественное мнение, распространения недостоверной и деструктивной информации", - рассказали в СБУ.

Во время обыска изъято 2 VoIP шлюзы, 7 USB-модемов, более тысячи сим-карт и компьютер, с которого он осуществлял управление ботофермою. Открыто уголовное дело.

Всего с начала года в СБУ заблокировали 19 ботоферм общей мощностью более 60 тысяч ботов, а также 450 интернет-агитаторов.

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