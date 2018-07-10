В Украине наиболее активными в системе местных петиций стали Винница и Львов

Жителей Винницы и Львова больше всего беспокоят инфраструктурные проекты

В Украине на сегодня наиболее активными городами в Единой системе местных петиций стали Винница и Львов. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Чего хотят украинцы: эффективно ли общаться с властью через электронные петиции".

По данным Единой системы местных петиций, наиболее активными городами в ней являются Львов и Винница. Во Львове в процессе сбора голосов находятся 39 петиций, 5 рассматриваются. Вынесены решения по 25 петициям. Чтобы петиция попала на рассмотрение властей, в Виннице и Львове нужно собрать под петицией 350 и 500 голосов соответственно.

В Виннице 13 петиций ожидают ответа, на 244 обращения местные власти уже ответили. В обоих городах граждан больше всего беспокоят инфраструктурные проекты. Большое количество обращений направлено на решение локальных проблем - ремонт дорог, установка светофора, продление автобусного или трамвайного маршрута.

Часто жители требуют от властей заменить маршрутные такси автобусами, ввести штрафы за выгул собак в неположенных местах, убрать наружную рекламу в городе. Свой колорит имеют и петиции во Львове. Там жители массово предлагают построить в городе мусороперерабатывающий завод, ввести сортировку мусора и запретить проводить массовые мероприятия возле памятника Степану Бандере.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко за три года работы сервиса электронных петиций на сайте Администрации президента ответил на 40 из них.