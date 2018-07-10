В Україні найбільш активними в системі місцевих петицій стали Вінниця та Львів

Жителів Вінниці та Львова найбільше турбують інфраструктурні проекти

В Україні на сьогодні найактивнішими містами в Єдиній системі місцевих петицій стали Вінниця та Львів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чого хочуть українці: чи ефективно спілкуватися з владою через електронні петиції".

За даними Єдиної системи місцевих петицій, найактивнішими містами в ній є Львів та Вінниця. У Львові в процесі збору голосів знаходяться 39 петицій, 5 розглядаються. Винесено рішення по 25 петиціям. Щоб петиція потрапила на розгляд влади, у Вінниці і Львові потрібно зібрати під петицією 350 і 500 голосів відповідно.

У Вінниці 13 петицій очікують відповіді, на 244 звернення місцева влада вже відповіла. В обох містах громадян найбільше турбують інфраструктурні проекти. Велика кількість звернень направлена на вирішення локальних проблем - ремонт доріг, встановлення світлофора, продовження автобусного або трамвайного маршруту.

Часто жителі вимагають від влади замінити маршрутні таксі автобусами, ввести штрафи за вигул собак у недозволених місцях, прибрати зовнішню рекламу в місті. Свій колорит мають і петиції у Львові. Там жителі масово пропонують збудувати у місті сміттєпереробний завод, запровадити сортування сміття і заборонити проводити масові заходи біля пам'ятника Степану Бандері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко за три роки роботи сервісу електронних петицій на сайті Адміністрації президента відповів на 40 з них.