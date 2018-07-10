Порошенко за три года ответил на 40 петиций на сайте АПУ

На сегодня на рассмотрении у Порошенко находится только петиция по растаможивании авто

Президент Украины Петр Порошенко за три года работы сервиса электронных петиций на сайте Администрации президента (АПУ) ответил на 40 из них. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Чего хотят украинцы: эффективно ли общаться с властью через электронные петиции".

Три года назад в Украине начали работать сервисы онлайн-петиций на сайтах органов государственной власти, в том числе на сайте АПУ. За это время только 40 петиций набрали более 25 тыс. голосов и получили ответ Порошенко. На сегодня на сайте идет сбор голосов под 639 петициями, а на рассмотрении у президента находится одна петиция - о льготном растаможивании автомобилей.

Отметим, за 2017-2018 годы президент ответил только на две петиции, которые касались запрета российской социальной сети "Вконтакте" и пропаганды гомосексуальных отношений.

Напомним, осенью 2017 года Служба безопасности Украины разоблачила механизм накрутки голосов в поддержку петиции об импичменте президента Петра Порошенко.