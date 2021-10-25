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В Украине начнут действовать новые правила дорожного движения: что изменится

Автор: Мария Кучерявец

В Украине вводятся новые правила дорожного движения. Изменения начнут действовать уже с 1 ноября этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

В частности, одно из самых существенных изменений для водителей станет ограничение скорости за пределами населенных пунктов. Оно будет регулироваться шириной разметки.

Так, будет запрещено двигаться со скоростью 110 км/ч, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений, не выделено разметкой 1.2 (ранее было 1.1 или 1.2), разметки различаются между собой шириной - до 15 см и 20 см соответственно.

Вместе с тем, многие нововведения будут касаться велосипедистов. С 1 ноября вводится новое определение велосипедной дорожки и впервые вносятся понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда (место пересечения перекрестка дорог).

Также будут действовать детальные правила относительно того, как должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности.

Новые правила также распространятся и на дорожные знаки, правила остановки и стоянки.

Для украинцев будут действовать новые диагональные пешеходные переходы и общие дороги для автомобилей и велосипедистов.

Также, согласно новым правилам, изменится понятие государственных дорог. Так, вместо трех общепринятых типов: международные, национальные и региональные, будет действовать и четвертый - территориальной.

Отметим, что с детальным перечнем новых правил можно ознакомиться по постановлению правительства

Напомним, в минувшую пятницу на украинских дорогах заработали еще 17 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.

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ПДДПДР