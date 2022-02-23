В Украине начался призыв резервистов: сроки и места прохождения службы

Резервисты первой очереди оперативного резерва - это военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве.Также они отвечают установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, и приобретают определенную военную учетную специальность.

Где будет проходить служба

Призову будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой сержантский состав. Призыв начинается с сегодняшнего дня - 23 февраля 2022 года.

Отметим, что резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, по которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве первой очереди (ОР-1).

"Например, во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, поэтому будут призывать его в эту же часть, на эту же военно-учетную специальность", - объяснили в ведомстве.

За призванным резервистам будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.

Что должны делать резервисты на данный момент

Резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.

"Если резервист, по тем или иным причинам, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы", - отметили в пресс-службе.

В Службе по связям с общественностью СВ ВСУ объяснили, что за неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.