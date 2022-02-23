В Україні розпочався призов резервістів: терміни та місця проходження служби

В Україні почався призов резервістів на військову службу. Максимальний термін служби 1 рік.
Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на прес-службу Командування Сухопутних військ Збройних сил України.
Резервісти першої черги оперативного резерву - це військовослужбовці, які звільняються зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками та станом здоров'я придатні до служби у військовому резерві.Також вони відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, і набувають певну військову облікову спеціальність.
Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий сержантський склад. Заклик починається з сьогоднішнього дня - 23 лютого 2022 року.
Зазначимо, що резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу в тих військових частинах і за тією спеціальністю, в якій вони проходили службу до цього і підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві першої черги (ОР-1).
"Наприклад, під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому будуть призивати його в цю ж частину, на цю ж військово-облікову спеціальність", - пояснили у відомстві.
За призваними резервістам зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.
Резервісти оперативного резерву першої черги повинні самостійно з'явитися в свої військові частини або ТЦК і СП, по телефонному дзвінку або отримавши повістку для явки в свій ТЦК.
"Якщо резервіст, з тих чи інших причин, не може бути покликаний, йому необхідно особисто надати підтверджуючі документи", - зазначили в прес-службі.
У Службі зі зв'язків з громадськістю СВ ВСУ пояснили, що за неявку або ігнорування виклику передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.
Нагадаємо, вчора під час відеозвернення президент України Володимир Зеленський оголосив, що підписав указ про призов резервістів.