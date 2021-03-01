В Украине начинается "перезапуск" судебной реформы, - СН

В Украине начался "перезапуск" судебной реформы. Первым этапом станет законопроект № 3711-д, который нардепы рассмотрят на этой неделе. Его принятие восстанавливает работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время согласительного совета депутатских фракций.

"Нужно добавить критерии добропорядочности. Они будут добавляться по ВККС через комиссию и по ВРП также через определенный Совет добропорядочности", - рассказал он.

Корниенко считает, без доверия к судам у общества добродетель судей всегда будет сомнительной во время принятия будь то в уголовных, или в административных делах. А значит, даже земельная реформа, которая на полную стартует летом этого года, может стать заложником нереформированных судов.

По его словам, необходимость проведения судебной реформы общество обсуждает последние несколько лет. Наиболее остро этот вопрос встал после "конституционного кризиса" в конце 2020-го.

Напомним, ранее намерения властей провести судебную реформу подтвердил и президент Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудие".

По его словам, ее успех не только восстановит доверие к судебной системе, но и ускорит вхождение Украины в Европейский Союз и НАТО.

"Самое главное - это обеспечение граждан правом на честный и независимый суд. Это базовый принцип любого демократического государства. Это доверие, это ощущение защищенности и справедливости. Те вещи, которые есть или были дефицитом для украинцев долгое время", - сказал Зеленский.

Отдельно президент рассказал об инициативе "Суд в смартфоне". После ее запуска граждане смогут получать большинство бюрократических судебных услуг онлайн. Это ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений.

Кроме законопроекта №3711-д в парламенте находится несколько инициатив относительно работы судов. Первый предполагает, что в Окружном админсуде Киева больше не будут оспаривать акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и субъектов властных полномочий.

Второй устанавливает обязательную проверку на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия. Третий - это введение админответственности за непредоставление информации на запрос дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Представители судебной системы понимают современные проблемы и готовы их решать, заверила председатель Верховного суда Валентина Данишевская.

Со своей стороны глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас добавил, что международное сообщество поддерживает проведение судебной реформы в Украине. Ведь для этого есть политическая воля.

"Я отвергаю постсоветский цинизм, что звучит так, будто никто не хочет справедливой судебной системы в Украине, и никто в парламенте на это не пойдет. Я в это не верю. И я знаю, что люди, которые вышли на Майдан семь лет назад в это не верят. Для проведения комплексной судебной реформы президент Зеленский и украинская власть пользуются полной поддержкой международного сообщества", - заявил Маасикас.