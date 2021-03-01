В Україні розпочинається "перезапуск" судової реформи, - СН

В Україні почався "перезапуск" судової реформи. Першим етапом стане законопроект № 3711-д, який нардепи розглянуть на цьому тижні. Його ухвалення відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради депутатських фракцій.

"Треба додати критерії доброчесності. Вони будуть додаватися щодо ВККС через комісію і щодо ВРП також через певну Раду доброчесності", - розповів він.

Корнієнко вважає, без довіри до судів у суспільства доброчесність суддів завжди буде сумнівною під час ухвалення чи то в кримінальних, чи то в адміністративних справах. А отже, навіть земельна реформа, яка на повну стартує влітку цього року, може стати заручником нереформованих судів.

За його словами, необхідність проведення судової реформи суспільство обговорює останні декілька років. Найбільш гостро це питання постало після "конституційної кризи" наприкінці 2020-го.

Нагадаємо, раніше наміри влади провести судову реформу підтвердив і президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя".

За його словами, її успіх не лише відновить довіру до судової системи, а й пришвидшить входження України в Європейський Союз і НАТО.

"Найголовніше - це забезпечення громадян правом на чесний та незалежний суд. Це базовий принцип будь-якої демократичної держави. Це довіра, це відчуття захищеності та справедливості. Ті речі, що є чи були дефіцитом для українців довгий час", - сказав Зеленський.

Окремо президент розповів про ініціативу "Суд у смартфоні". Після її запуску громадяни зможуть отримувати більшість бюрократичних судових послуг онлайн. Це прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань.

Крім законопроекту №3711-д у парламенті перебуває декілька ініціатив щодо роботи судів. Перший передбачає, що в Окружному адмінсуді Києва більше не оскаржуватимуть акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та суб'єктів владних повноважень.

Другий встановлює обов’язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя. Третій - це запровадження адмінвідповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Представники судової системи розуміють сучасні проблеми та готові їх вирішувати, запевнила голова Верховного суду Валентина Данішевська.

Зі свого боку голова представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас додав, що міжнародна спільнота підтримує проведення судової реформи в Україні. Адже для цього є політична воля.

"Я відкидаю пострадянський цинізм, що звучить так, ніби ніхто не хоче справедливої судової системи в Україні, і ніхто в парламенті на це не піде. Я в це не вірю. І я знаю, що люди, які вийшли на Майдан сім років тому також у це не вірять. Для проведення комплексної судової реформи президент Зеленський та українська влада користуються повною підтримкою міжнародної спільноти", - заявив Маасікас.