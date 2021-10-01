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В Украине начался осенний призыв: что известно

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине начинается осенний призыв граждан в ряды Вооруженных сил Украины. Очередной призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проходить в октябре-декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Призывные комиссии работают с 1 октября. Подготовка к призыву велась с 1 сентября.

Первые отправления в войска начнутся 5 октября, завершится призыв 21 декабря.

Кого призывают

На срочную военную службу в октябре‒декабре 2021 года призываются:

  • граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет,
  • старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Численность срочников

29 сентября Кабинет министров утвердил численность срочников в количестве 13 575 человек, из них: в ряды Вооруженных сил - 6 500 человек, Национальной гвардии - 4 775 лиц, Государственной пограничной службы - 1 700 человек, Государственной специальной службы транспорта - 600 человек.

Финансирование

Из бюджета выделено 71,1 млн грн для проведения призыва. Для призыва в ВСУ выделено 34,1 млн грн, Нацгвардии - 25,0 млн грн, пограничной службе - 8,9 млн грн, специальной службе транспорта - 3,1 млн грн.

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