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В Україні почався осінній призов: що відомо

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні розпочинається осінній призов громадян до лав Збройних сил України. Черговий призов громадян України на строкову військову службу відбуватиметься у жовтні-грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

Призовні комісії працюють із 1 жовтня. Підготовка до призову велася з 1 вересня.

Перші відправлення до війська розпочнуться 5 жовтня, завершиться призов 21 грудня.

Кого призивають

На строкову військову службу у жовтні‒грудні 2021 року призиваються:

  • громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років,
  • старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Чисельність строковиків

29 вересня Кабінет міністрів затвердив чисельність строковиків у кількості 13 575 осіб, із них: до лав Збройних сил - 6 500 осіб, Національної гвардії - 4 775 осіб, Державної прикордонної служби - 1 700 осіб, Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб.

Фінансування

З бюджету виділено 71,1 млн грн для проведення призову. Для призову до ЗСУ виділено 34,1 млн грн, Нацвардії - 25,0 млн грн, прикордонної служби - 8,9 млн грн, спеціальної служби транспорту - 3,1 млн грн.

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